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Уже в девятый раз. Украинские бойцы снова помешали россиянам форсировать Северский Донец

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Пятница 13 мая 2022 21:02
Уже в девятый раз. Украинские бойцы снова помешали россиянам форсировать Северский Донец ВСУ помешали оккупантам форсировать Северский Донец (facebook.com/80brigade)
Автор: Татьяна Самарук

Украинские десантники разрушили понтонные переправы и в девятый раз помешали россиянам форсировать реку Северский Донец. Во время военной операции бойцы уничтожили более 70 единиц техники РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 80 отдельную десантно-штурмовую бригаду ДШВ ВСУ.

В частности, в ходе операции было уничтожено по меньшей мере 73 единицы техники, среди них:

  • танки Т-72;
  • боевые машины пехоты;
  • боевые машины десанта;
  • бронетранспортеры;
  • грузовые автомобили и другая спецтехника.

Несмотря на потери, части войск РФ удалось прорваться и переправиться на другой берег. Закрепиться на позициях им помешали штурмовые подразделения 80 бригады.

"Ожесточенные тяжелые бои продолжались около двух суток. Благодаря профессионализму, слаженности и навыках личного состава в пользовании ПТРК "Джавелин" и "NLAW" бойцы хорошо дали "по зубам" оккупантам, которые убегая решили оставить нам оружие и имущество. Десантники уничтожили целую батальонно-тактическую группу захватчиков", - говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что теперь от русской мотострелковой бригады осталась только сгорела и утопленная техника и разбросанные тела военных.

Уже в девятый раз. Украинские бойцы снова помешали россиянам форсировать Северский ДонецУже в девятый раз. Украинские бойцы снова помешали россиянам форсировать Северский ДонецУже в девятый раз. Украинские бойцы снова помешали россиянам форсировать Северский Донец

Ранее мы сообщали, что оккупанты установили понтон через реку Северский Донец.

Также мы писали, что Гайдай рассказал о новой "Чернобаевке" в Луганской области. Речь идет о Северском Донеце.

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