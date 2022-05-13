Уже в девятый раз. Украинские бойцы снова помешали россиянам форсировать Северский Донец
Украинские десантники разрушили понтонные переправы и в девятый раз помешали россиянам форсировать реку Северский Донец. Во время военной операции бойцы уничтожили более 70 единиц техники РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на 80 отдельную десантно-штурмовую бригаду ДШВ ВСУ.
В частности, в ходе операции было уничтожено по меньшей мере 73 единицы техники, среди них:
- танки Т-72;
- боевые машины пехоты;
- боевые машины десанта;
- бронетранспортеры;
- грузовые автомобили и другая спецтехника.
Несмотря на потери, части войск РФ удалось прорваться и переправиться на другой берег. Закрепиться на позициях им помешали штурмовые подразделения 80 бригады.
"Ожесточенные тяжелые бои продолжались около двух суток. Благодаря профессионализму, слаженности и навыках личного состава в пользовании ПТРК "Джавелин" и "NLAW" бойцы хорошо дали "по зубам" оккупантам, которые убегая решили оставить нам оружие и имущество. Десантники уничтожили целую батальонно-тактическую группу захватчиков", - говорится в сообщении.
Кроме того, отмечается, что теперь от русской мотострелковой бригады осталась только сгорела и утопленная техника и разбросанные тела военных.
Ранее мы сообщали, что оккупанты установили понтон через реку Северский Донец.
Также мы писали, что Гайдай рассказал о новой "Чернобаевке" в Луганской области. Речь идет о Северском Донеце.
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