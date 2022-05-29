Росіяни збираються знову форсувати Сіверський Донець

Російські окупанти намагаються оточити українських військових біля Лисичанська та Сєвєродонецька. До того ж ворог не полишає спроб форсувати річку Сіверський Донець.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на зведення Управління стратегічних комунікацій.
"Окупанти вели активні бойові дії на Сєвєродонецькому, Бахмутському та Курахівському напрямках. Основна мета ворога - оточення наших військ у районах міст Лисичанськ, Сєвєродонецьк та блокування основних логістичних шляхів", - йдеться в повідомленні.
В управлінні наголошують, що ворог активно застосовує авіацію, сили та засоби ракетних військ і артилерії, радіоелектронної боротьби.
"З метою чергових спроб форсування річки Сіверський Донець у визначених районах, здійснює поповнення запасів боєприпасів та паливно-мастильних матеріалів", - додають військові.
Раніше повідомлялося, що противник спробує перейти Сіверський Донець на ділянці Дроновка - Білогорівка.
Нагадаємо, російська армія робила кілька спроб форсувати Сіверський Донець, але щоразу потрапляла під артилерійський вогонь ЗСУ. Так, 13 травня, українські десантники зруйнували понтонні переправи і знищили понад 70 одиниць техніки противника.
Зазначимо, голова Луганської обласної Військової адміністрації Сергій Гайдай заявляв, що після кількох невдалих спроб російські війська бояться форсувати Сіверський Донець.
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