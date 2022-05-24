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Стало известно, где оккупанты намерены форсировать Северский Донец

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Донецк, Вторник 24 мая 2022 07:44
Стало известно, где оккупанты намерены форсировать Северский Донец Переправа Северского Донца (Фото: Генштаб ВСУ)
Автор: Константин Широкун

Оккупанты намерены предпринять форсировать реку Северский Донец. Противник попытается перейти водную преграду на участке Дроновка – Белогоровка. Для огневого прикрытия форсирования захватчики развернули подразделения реактивной и ствольной артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Генерального штаба ВСУ.

Напомним, российская армия предпринимала несколько попыток форсировать Северский Донец, но каждый раз попадала под артиллерийский огонь ВСУ. Так, 13 мая, украинские десантники разрушили понтонные переправы и уничтожили более 70 единиц техники противника.

Отметим, глава Луганской областной военной администрации Сергей Гайдай заявлял, что после нескольких неудачных попыток российские войска боятся форсировать Северский Донец.

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