Россияне не смогут захватить больше территорий в ближайшие месяцы, - ISW
В ближайшие месяцы россияне, вероятно, не смогут выделить достаточно ресурсов и не будут иметь сил для захвата большего количества украинских территорий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Институт изучения войны (ISW).
Аналитики отмечают, что наступательные операции РФ на востоке Украины исчерпали импульс, который приобрели в конце июля.
"Оккупанты не способны извлечь выгоду из предыдущих успехов вокруг Бахмута и Авдеевки, что является примером фундаментальной российской военной проблемы - неспособности превратить тактические успехи в оперативные", - пояснили в ISW.
Захватчикам не удавалось воспользоваться тактическими прорывами, чтобы маневрировать в тыловые районы или вывести из строя значительную часть украинских оборонительных рубежей.
Следовательно, они вынуждены были давать украинцам время, чтобы тактически выйти из боя и восстановить оборонительные позиции, против которых россияне должны начать новые атаки.
"Это недостаток, который, вероятно, помешает РФ достичь значительных территориальных успехов в ближайшие месяцы, разве если произойдут серьезные изменения на поле боя", - подчеркнули в Институте изучения войны.
Напомним, украинские военные нанесли два удара по опорному пункту и скоплению живой силы и техники оккупантов на юге.
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