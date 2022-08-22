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Росіяни не зможуть захопити більше територій у найближчі місяці, - ISW

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Понеділок 22 серпня 2022 06:16
Росіяни не зможуть захопити більше територій у найближчі місяці, - ISW Фото: Росіяни не зможуть захопити більше територій у найближчі місяці (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

У найближчі місяці росіяни, ймовірно, не зможуть виділити достатньо ресурсів та не матимуть сил для захоплення більшої кількості українських територій.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Інститут вивчення війни (ISW).

Аналітики зазначають, що наступальні операції РФ на сході України вичерпали імпульс, якого набули наприкінці липня.

"Окупанти не здатні отримати вигоду з попередніх успіхів навколо Бахмута та Авдіївки, що є прикладом фундаментальнішої російської військової проблеми - нездатності перетворити тактичні успіхи на оперативні", - пояснили в ISW.

Загарбникам постійно не вдавалося скористатися тактичними проривами, аби маневрувати у тилові райони чи вивести з ладу значну частину українських оборонних рубежів.

Відтак, вони змушені був давати українцям час, щоб тактично вийти з бою та відновити оборонні позиції, проти яких росіяни повинні розпочати нові атаки.

"Це недолік, який, ймовірно, перешкодить РФ досягти значних територіальних успіхів у найближчі місяці, хіба якщо відбудуться серйозні зміни на полі бою", - наголосили в Інституті вивчення війни.

Нагадаємо, українські військові завдали двох ударів по опорному пункту та скупченню живої сили й техніки окупантів на півдні.

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