Авиация нанесла удары по опорному пункту и уничтожила две установки С-300 врага, - ОК "Юг"

Украинские военные нанесли два удара по опорному пункту и скоплению живой силы и техники оккупантов на юге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"Нашей авиацией нанесено 2 удара по опорному пункту, скоплению живой силы, вооружения и техники в районах Александровки и Бурхановки", - отметили военные. Российским оккупантам нанесены потери: солдат 20;

корпусная самоходная пушка типа "Гиацинт-С";

самоходная гаубица "Мста-С";

2 пусковые установки С-300;

1 радиолокационная станция подсветки и наведения, а также мобильный радиолокационный комплекс обнаружения аэродинамических и баллистических объектов "Небо-М";

2 буксируемых миномета 120-го калибра;

3 единицы бронированной техники.