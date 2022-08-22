ua ru
Пн, 22 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Авиация нанесла удары по опорному пункту и уничтожила две установки С-300 врага, - ОК "Юг"

Новина українською →
Понедельник 22 августа 2022 02:19
Авиация нанесла удары по опорному пункту и уничтожила две установки С-300 врага, - ОК "Юг" Фото: Авиация нанесла удары по оккупантам (facebook.com/831BrTA)
Автор: Олег Васкив

Украинские военные нанесли два удара по опорному пункту и скоплению живой силы и техники оккупантов на юге.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".

"Нашей авиацией нанесено 2 удара по опорному пункту, скоплению живой силы, вооружения и техники в районах Александровки и Бурхановки", - отметили военные.

Российским оккупантам нанесены потери:

  • солдат 20;
  • корпусная самоходная пушка типа "Гиацинт-С";
  • самоходная гаубица "Мста-С";
  • 2 пусковые установки С-300;
  • 1 радиолокационная станция подсветки и наведения, а также мобильный радиолокационный комплекс обнаружения аэродинамических и баллистических объектов "Небо-М";
  • 2 буксируемых миномета 120-го калибра;
  • 3 единицы бронированной техники.

Напомним, в воскресенье, 21 августа, наши воины "приземлили" еще один БПЛА оккупантов.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война России против Украины
NEWS
У Зеленского спрогнозировали новые предложения переговоров от РФ и назвали причину
У Зеленского спрогнозировали новые предложения переговоров от РФ и назвали причину
DAILY
Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Алексей Антипович: Абсолютное большинство украинцев не готово идти на уступки агрессорам