Авиация нанесла удары по опорному пункту и уничтожила две установки С-300 врага, - ОК "Юг"
Фото: Авиация нанесла удары по оккупантам (facebook.com/831BrTA)
Украинские военные нанесли два удара по опорному пункту и скоплению живой силы и техники оккупантов на юге.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Оперативное командование "Юг".
"Нашей авиацией нанесено 2 удара по опорному пункту, скоплению живой силы, вооружения и техники в районах Александровки и Бурхановки", - отметили военные.
Российским оккупантам нанесены потери:
- солдат 20;
- корпусная самоходная пушка типа "Гиацинт-С";
- самоходная гаубица "Мста-С";
- 2 пусковые установки С-300;
- 1 радиолокационная станция подсветки и наведения, а также мобильный радиолокационный комплекс обнаружения аэродинамических и баллистических объектов "Небо-М";
- 2 буксируемых миномета 120-го калибра;
- 3 единицы бронированной техники.
Напомним, в воскресенье, 21 августа, наши воины "приземлили" еще один БПЛА оккупантов.
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