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Россияне продвинулись к Бахмуту, а ВСУ сорвали наступление оккупантов на юге: сводка Генштаба

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Суббота 30 июля 2022 18:44
Россияне продвинулись к Бахмуту, а ВСУ сорвали наступление оккупантов на юге: сводка Генштаба Фото: ВСУ сорвали наступление оккупантов на юге (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

Российские военные продвинулись к Бахмуту. Украинские бойцы дали отпор оккупантам во время вражеского наступления на юге.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Главные события сегодняшнего дня на фронте:

  • на Волынском, Полесском и Северском направлениях враг оборудует позиции и ведет воздушную разведку;
  • на Харьковском направлении оккупанты обстреляли позиции наших бойцов и гражданские объекты в районах населенных пунктов Харьков, Светличное, Русские Тишки, Дуванка, Песчаное, Верхний Салтов, Коробочкино, Лебяжье, Петровское, Норцовка и Залиман, а также нанесли авиаудар в районе Мосьпаново;
  • на Славянском направлении российские военные обстреляли из артиллерии районы Долины, Краснополье и Мазановки. Оккупанты пытались штурмовать возле Бражковки, однако успеха не имели;
  • на Донецком направлении противник пытается создать условия для наступления на Бахмутском, Авдеевском и Новопавловском направлениях. Также враг осуществляет регулярные обстрелы, чтобы предотвратить сковывание действий наших военных;
  • на Краматорском направлении враг обстрелял из артиллерии районы Краматорска, Верхнекаменского, Ивано-Дарьевки и переездного, а также нанес авиаудар вблизи Ивано-Дарьевки;
  • на Бахмутском направлении оккупанты обстреляли позиции наших войск и нанесли удар вдоль линии соприкосновения в районах населенных пунктов Берестовое, Белогорьевка, Соледар, Бахмут, Кодема, Майское, Зайцевое и Нью-Йорк. Вели штурмовые действия в направлениях Пилипчатино - Покровское и Доломитное - Майское, успеха не имели, отошли. Враг имеет частичный успех в установлении контроля над Семигорьем;
  • на Авдеевском направлении российские военные обстреляли вдоль линии соприкосновения и в районах населенных пунктов Новобахмутовка, Яснобродовка, Авдеевка, Невельское, Первомайское и Красногоровка, а также нанесли авиаудар возле Авдеевки. Чтобы улучшить свои позиции, оккупанты штурмовали в направлениях Новоселовка Вторая, Красногоровка, Спартак - Авдеевка, успеха не имели, отошли;
  • на Новопавловском направлении оккупанты обстреляли возле Новоселки, Марьинки, Никольского, Угледара, Пречистовки, Великой Новоселки и нанесли авиаудар неподалеку Марьинки. Штурмовали в направлениях Егоровка - Павловка, успеха не имели;
  • на Запорожском направлении противник обстреливал позиции наших бойцов и районы населенных пунктов Железнодорожное, Новомихайловка, Белогорье, Новоандреевка;
  • на Южнобугском направлении оккупанты обстреляли позиции военных в районах населенных пунктов Трудолюбовка, Потемкино, Каменное, Карьерное, Новогригорьевка, Большое Артаково, Лозовое, Кобзарцы, Широкое, Киселевка, Заря, Посад-Покровское, Степная Долина, Таврическое, Николаев и Солончаки. Также враг пытался осуществить условия для наступления на направлении Брускинское-Белогорка, однако наши бойцы дали ему отпор;

Напомним, РБК-Украина писало о новых потерях российских военных с начала полномасштабного вторжения на территорию Украины. Наши бойцы ликвидировали еще около 100 оккупантов.

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