Росіяни просунулися до Бахмуту, а ЗСУ зірвали наступ окупантів на півдні: зведення Генштабу

Російські військові просунулися до Бахмуту. Українські бійці дали відсіч окупантам під час ворожого наступу на півдні.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку Генерального штабу ЗСУ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про нові втрати російських військових з початку повномасштабного вторгнення на територію України. Наші бійці ліквідували ще близько 100 окупантів.

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