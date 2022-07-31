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Россияне перебрасывают свои подразделения на Запорожское направление, - Генштаб

Фото: россияне перебрасывают свои подразделения на Запорожское направление (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские войска перебрасывают отдельные подразделения со Славянского направления на Запорожское.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

"Зафиксировано перемещение отдельных подразделений врага со Славянского на Запорожское направление", - сказано в сообщении.

Напомним, россияне отводят личный состав с территории населенных пунктов Верхний Токмак и Черниговка Запорожской области на другие позиции.

Кроме того, глава Запорожской ОВА Александр Старух считает, что до конца года украинские военные могут полностью освободить от оккупантов Запорожскую область.

Жители области просят выехать из прифронтовой зоны.

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Генштаб ВСУЗапорожская область