Жителей Запорожской области просят выехать из прифронтовой зоны
Жители населенных пунктов Запорожской области должны выехать из зоны боевых действий.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на интервью начальника Запорожской областной военной администрации Александра Старуха для "Укринформа".
По его словам, ситуация в регионе постоянно меняется, и есть населенные пункты, где 80% жителей уже выехали.
"Есть такие, из которых люди уехали, а сейчас некоторые уже возвращаются. Происходят изменения в сознании людей. Первые обстрелы люди боялись, а сейчас привыкли… Несмотря на это, мы призываем наших земляков выезжать из зоны ведения боевых действий", - отметил Старух.
Он также добавил, что на оккупированных территориях из-за российских захватчиков были случаи гибели мирного населения.
"Число погибших невелико, но каждая смерть - это большая трагедия", - подчеркнул Старух.
Напомним, ранее Старух спрогнозировал, что до конца года Украина сможет полностью деоккупировать Запорожскую область.
Кроме того, он рассказал о том, как обустроена оборона региона.
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