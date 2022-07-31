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Оккупанты отводят личный состав из некоторых сел Запорожской области: что известно

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Украина, Воскресенье 31 июля 2022 14:30
Оккупанты отводят личный состав из некоторых сел Запорожской области: что известно Фото: оккупанты отводят личный состав из поселков Верхний Токмак и Черниговка (Getty Images)
Автор: Наталия Гурковская

Оккупанты отводят личный состав с территории поселков Верхний Токмак и Черниговка Запорожской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки.

"После ударов ВСУ в ночь на 29 июля по месторасположению сил оккупантов вблизи поселков Верхний Токмак и Черниговка Запорожской области, рашисты отвели личный состав и технику на другие позиции. Около 40 раненых доставили в госпиталь города Пологи. Из Черниговки подразделения выведены практически" , – говорится в сообщении.

Пока, как рассказывают в ГУР, вблизи населенного пункта остаются несколько блок-постов и не более 100 военных. Остальные оккупанты вместе с техникой распределены по городам Токмак и Бердянск.

"При выходе из населенных пунктов рашисты пытаются создать впечатление о плановой ротации. На самом же деле, оккупанты намерены полностью покинуть поселок и начали минирование подъездных дорог", - объясняют в ГУР.

Как сообщалось, 30 июля в Херсоне кроме Антоновского моста, ВСУ нанесли удар по железнодорожному мосту неподалеку. Его также называют Антоновским.

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