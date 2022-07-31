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Деокупация Запорожской области: что говорят в ОВА о сроках

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Воскресенье 31 июля 2022 14:36
Деокупация Запорожской области: что говорят в ОВА о сроках Фото: Александр Старух, председатель Запорожской ОВА (facebook.com/starukholexander)
Автор: Сергей Пышкин

До конца года наши бойцы могут полностью освободить от оккупантов Закарпатскую область. Реперными точками являются 1 сентября и начало отопительного сезона.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Запорожской областной военной администрации Александра Старуха в интервью для "Укринформа".

По словам Старуха, важно как можно скорее освободить Закарпатскую область, чтобы решить вопрос касаемо организации образовательного процесса детей, а также обеспечения населения теплом.

"Сейчас газоснабжение отсутствует в Бердянске, Мелитопольском, Васильевском районах. Много сложных моментов", - отметил глава ОВА.

Старух надеется, что деоккупация области произойдет уже в ближайшее время.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что российские военные отводят личный состав с территории поселков Верхний Токмак и Черниговка Запорожской области.

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Запорожская область Украина Российская Федерация
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