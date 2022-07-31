Деокупация Запорожской области: что говорят в ОВА о сроках

До конца года наши бойцы могут полностью освободить от оккупантов Закарпатскую область. Реперными точками являются 1 сентября и начало отопительного сезона.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на слова главы Запорожской областной военной администрации Александра Старуха в интервью для "Укринформа".

По словам Старуха, важно как можно скорее освободить Закарпатскую область, чтобы решить вопрос касаемо организации образовательного процесса детей, а также обеспечения населения теплом.

"Сейчас газоснабжение отсутствует в Бердянске, Мелитопольском, Васильевском районах. Много сложных моментов", - отметил глава ОВА.

Старух надеется, что деоккупация области произойдет уже в ближайшее время.