Россияне уже ощутили влияние наступления ВСУ в районе Херсона, - Кирби

Спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби убежден, что независимо от объемов, масштабов и зоны охвата наступление ВСУ в районе Херсона уже повлияло на военные возможности РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN .

"Россияне были вынуждены взимать ресурсы с востока просто из-за информации о том, что украинцы могут перейти на юге в наступление, - отметил американский чиновник.

Кирби пояснил, что оккупанты начали оттягивать подразделения в определенных районах Донбасса, "чтобы ответить на то, что, по их мнению, является близкой угрозой контрнаступления".

В то же время спикер Совета национальной безопасности США указал, что идея перехода в наступление не нова для украинцев.

"Теперь я понимаю, что речь идет о возможности крупного контрнаступления, которое отличается от локального", - добавил он