Россияне уже ощутили влияние наступления ВСУ в районе Херсона, - Кирби
Спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби убежден, что независимо от объемов, масштабов и зоны охвата наступление ВСУ в районе Херсона уже повлияло на военные возможности РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.
"Россияне были вынуждены взимать ресурсы с востока просто из-за информации о том, что украинцы могут перейти на юге в наступление, - отметил американский чиновник.
Кирби пояснил, что оккупанты начали оттягивать подразделения в определенных районах Донбасса, "чтобы ответить на то, что, по их мнению, является близкой угрозой контрнаступления".
В то же время спикер Совета национальной безопасности США указал, что идея перехода в наступление не нова для украинцев.
"Теперь я понимаю, что речь идет о возможности крупного контрнаступления, которое отличается от локального", - добавил он
Напомним, украинские военные 29 августа начали бои за Херсон. ВСУ отбили из-под российской оккупации четыре села на юге.
К слову, советник ОП Алексей Арестович рассказал, что в Херсонской области Вооруженным силам Украины всего за пару часов 29 августа удалось прорвать фронт на нескольких участках.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.