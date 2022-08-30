ua ru
Вт, 30 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россияне уже ощутили влияние наступления ВСУ в районе Херсона, - Кирби

Новина українською →
Вторник 30 августа 2022 02:18
Россияне уже ощутили влияние наступления ВСУ в районе Херсона, - Кирби Фото: Спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби (Getty Images)
Автор: Олег Васкив

Спикер Совета национальной безопасности США Джон Кирби убежден, что независимо от объемов, масштабов и зоны охвата наступление ВСУ в районе Херсона уже повлияло на военные возможности РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на CNN.

"Россияне были вынуждены взимать ресурсы с востока просто из-за информации о том, что украинцы могут перейти на юге в наступление, - отметил американский чиновник.

Кирби пояснил, что оккупанты начали оттягивать подразделения в определенных районах Донбасса, "чтобы ответить на то, что, по их мнению, является близкой угрозой контрнаступления".

В то же время спикер Совета национальной безопасности США указал, что идея перехода в наступление не нова для украинцев.

"Теперь я понимаю, что речь идет о возможности крупного контрнаступления, которое отличается от локального", - добавил он

Напомним, украинские военные 29 августа начали бои за Херсон. ВСУ отбили из-под российской оккупации четыре села на юге.

К слову, советник ОП Алексей Арестович рассказал, что в Херсонской области Вооруженным силам Украины всего за пару часов 29 августа удалось прорвать фронт на нескольких участках.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Кирби Война России против Украины
NEWS
Миссия МАГАТЭ едет на Запорожскую АЭС: что известно на данный момент
Миссия МАГАТЭ едет на Запорожскую АЭС: что известно на данный момент
DAILY
Тревожное время на ЗАЭС: что происходит на крупнейшей атомной станции в Европе
Анастасия Рокитнаспециально для РБК-Украина Тревожное время на ЗАЭС: что происходит на крупнейшей атомной станции в Европе