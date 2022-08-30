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Росіяни вже відчули вплив наступу ЗСУ в районі Херсона, - Кірбі

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Вівторок 30 серпня 2022 02:18
Росіяни вже відчули вплив наступу ЗСУ в районі Херсона, - Кірбі Фото: Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі (Getty Images)
Автор: Олег Васьків

Речник Ради національної безпеки США Джон Кірбі переконаний, що незалежно від обсягів, масштабів та зони охоплення наступ ЗСУ в районі Херсона вже вплинув на військові можливості РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на CNN.

"Росіяни були змушені стягувати ресурси зі сходу просто через інформацію про те, що українці можуть перейти на півдні в наступ, - зазначив американський посадовець.

Кірбі пояснив, що окупанти почали відтягувати підрозділи у певних районах Донбасу, "аби відповісти на те, що, на їхню думку, є близькою загрозою контрнаступу".

Водночас речник Ради національної безпеки США вказав, що ідея переходу в наступ не нова для українців.

"Тепер я розумію, що мовиться про можливість великого контрнаступу, який відрізняється від локального", - додав він

Нагадаємо, українські військові 29 серпня розпочали бої за Херсон. ЗСУ відбили з-під російської окупації чотири села на півдні.

До слова, радник ОП Олексій Арестович розповів, що у Херсонській області Збройним силам України всього за пару годин 29 серпня вдалося прорвати фронт на декількох участках.

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