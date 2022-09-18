Россияне на оккупированных территориях начали разыскивать дезертиров, - ОК "Юг"

На временно оккупированных территориях россияне ужесточили проверку среди населения с целью поиска собственных дезертиров.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу оперативного командования "Юг".

"В оккупированных населенных пунктах усиливают проверки, но теперь уже ищут не только "укронацистов", но и своих, которые сбежали с поля боя и, переодевшись в гражданское, выискивают способы эвакуироваться", - пишет пресс-служба командования.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что из-за контрнаступления ВСУ у оккупантов вырос уровень дезертирства. Для поиска беглецов россияне вынуждены были задействовать вертолеты и оружие.

Согласно данным разведки, российские дезертиры раньше пытались бежать в Крым через Арабатскую стрелку.

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