Среди россиян на юге распространяется дезертирство. Убегают автобусами в Крым

У оккупантов из-за ухудшения морально-психического состояния - вырос уровень дезертирства. Для поиска беглецов россияне были вынуждены задействовать вертолеты и оружие.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на Facebook-страницу Генерального штаба ВСУ.

Между тем через Каланчак по направлению в Крым были зафиксированы автобусы с оккупантами, которые не имели при себе оружия.

На временно оккупированной территории Херсонской области, в районе населенного пункта Бабеновка Вторая, оккупанты применили вертолеты и оружие во время поиска дезертиров.

"В связи со значительными потерями и нежеланием воевать, значительно ухудшается морально-психологическое состояние в оккупационных подразделениях и растет количество дезертиров", - пишет пресс-служба Генштаба.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в разведке рассказали о сложном положении оккупантов вследствие успешного контрнаступления наших воинов. Некоторые из оккупантов просят родственников обратиться за помощью к Красному кресту, другие же воруют у местных велосипеды, чтобы как можно быстрее покинуть свои позиции.

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