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Росіяни на окупованих територіях почали розшукувати дезертирів, - ОК "Південь"

Фото: російські військові (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

На тимчасово окупованих територіях росіяни посилили перевірку серед населення з метою пошуку власних дезертирів.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на Facebook-сторінку оперативного командування "Південь".

"В окупованих населених пунктах посилюють перевірки, але тепер вже шукають не тільки "укронацистів", а й своїх, що повтікали з поля бою і, перевдягнуті в цивільне, вишукують способи евакуюватися", - пише пресслужба командування.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, через контрнаступ ЗСУ в окупантів зріс рівень дезертирства. Для пошуку втікачів росіяни були змушені задіяти вертольоти та зброю.

Згідно з даними розвідки, російські дезертири раніше намагалися втекти до Криму через Арабатську стрілку.

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