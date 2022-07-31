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Россияне обстреляли три общины Сумской области: было 90 прилетов

Фото: россияне обстреляли три общины Сумской области (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты в течение 31 июля 7 раз обстреляли пограничные общины Сумской области. Всего зафиксировано почти 90 прилетов из различных видов оружия.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого.

В полдень россияне начали обстрелы окрестностей одного из сел Белопольской общины - трижды открывали огонь из артиллерии и минометов. В течении более двух часов обстрелов прилетело по меньшей мере 24 снаряда.

Из-за вражеских обстрелов были уничтожены два гражданских легковых автомобиля и повреждена территория фермерского хозяйства. Кроме этого, загорелось поле - около 25 гектаров пшеницы было уничтожено огнем.

В Середино-Будской общине в 13:30 начался обстрел из минометов и артиллерии, зафиксировано около 35 прилетов.

Оккупанты ударили по территории Деснянско-Старогутского национального природного парка. Пострадала природа и помещение исследовательского отделения.

Россияне также открыли огонь из артиллерии в 14:30 по Краснопольской общине. Всего было три обстрела в течение часа по разным частям территории общины. В итоге почти 30 прилетов по окрестностям трех сел. Пострадавших и разрушений предварительно нет.

Фото: последствия обстрелов Сумской области (глава Сумской ОВА Дмитрий Живицкий)

Напомним, в результате обстрела села Мирополье в Сумской области повреждения получили по меньшей мере пять домов.

Кроме этого, из-за российских обстрелов в Сумской области вспыхнул пожар на местной ферме.

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Сумская область