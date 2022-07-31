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Росіяни обстріляли три громади Сумської області: було 90 прильотів

Фото: росіяни обстріляли три громади Сумської області (t.me/Zhyvytskyy)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти протягом 31 липня 7 разів обстріляли прикордонні громади Сумської області. Усього зафіксовано майже 90 прильотів з різних видів зброї.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Сумської ОВА Дмитра Живицького.

Опівдні росіяни почали обстріли околиць одного із сіл Білопільської громади - тричі відкривали вогонь з артилерії і мінометів. За понад дві години обстрілів прилетіло щонайменше 24 снаряди.

Через ворожі обстріли було знищено два цивільні легкові автомобілі та пошкоджена територія фермерського господарства. Окрім цього, загорілося поле - близько 25 гектарів пшениці було знищено вогнем.

У Середино-Будській громаді о 13:30 почався обстріл з мінометів та артилерії, зафіксовано близько 35 прильотів.

Окупанти вдарили по території Деснянсько-Старогутського національного природного парку. Постраждала природа та приміщення дослідницького відділення.

Росіяни також відкрили вогонь з артилерії о 14:30 по Краснопільській громаді. Усього було три обстріли протягом години по різних частинах території громади. Загалом майже 30 прильотів по околицях трьох сіл. Постраждалих та руйнувань попередньо немає.

Фото: наслідки обстрілів Сумської області (голова Сумської ОВА Дмитро Живицький)

Нагадаємо, внаслідок обстрілу села Миропілля в Сумській області пошкоджень зазнали щонайменше п'ять будинків.

Окрім цього, через російські обстріли в Сумській області спалахнула пожежа на місцевій фермі.

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Сумская область