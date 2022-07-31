Россияне накрыли Сумскую область из минометов и артиллерии: горит ферма (фото)

Российские войска утром обстреляли из минометов Миропольскую общину Сумской области. В результате чего вспыхнул пожар на местной ферме.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

"Около половины шестого утра россияне открыли массированный огонь из минометов и ствольной артиллерии по нашей Миропольской общине. Более 50 прилетов. Вражеские снаряды попали в местную ферму, бушует пожар", - написал Жививцький.

Сейчас данные о пострадавших и других разрушениях уточняются.

Фото: в Сумской области загорелась ферма из-за вражеских обстрелов (t.me/Zhyvytskyy)

Также глава области уточнил информацию о вчерашних "прилетах".

"В Середино-Будской общине вчера вечером, до половины девятого, продолжался артобстрел. Почти полсотни прилетов. Повреждены частные дома, линии электропередач. Два человека ранены, один - погиб", - сообщил Живицкий.

Кроме того, вчера в Белопольской общине почти в девять вечера закончился артобстрел.

"13 прилетов. Вследствие этого повреждены сети", - добавил глава ОВА.

Напомним, что территория Сумской области почти ежедневно подвергается обстрелам российских войск.

Добавим, также стало известно, что в Сумской области водитель грузовика наехал на 11 мин он погиб на месте.

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