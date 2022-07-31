Россияне обстреляли село в Сумской области. Осколки насквозь прошили дома

Российские военные сегодня обстреляли село Мирополье в Сумской области. Повреждения получили не менее пяти домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram начальника Сумской областной военной администрации Дмитрия Живицкого.

По его словам, россияне открыли огонь по жилым кварталам поселка рано утром. В результате разбито более 10 могил на местном кладбище, повреждены линии электропередач на нескольких улицах.

"Немалые повреждения получили по меньшей мере 5 домохозяйств. У людей побиты стекла, крыши, заборы. Разбиты гаражи и техника. Несколько домов прошиты насквозь обломками от вражеских снарядов: пробиты стены, двери, системы отопления", - отметил Живицкий.