Россияне обстреляли Сумскую область: некоторые населенные пункты остались без газа
Иллюстративное фото: некоторые населенные пункты остались без газа в результате обстрелов Сумской области facebook.com/infovlgas.com.ua)
Российские оккупанты обстреляли Хотинскую общину из артиллерии. В результате атаки был поврежден газопровод.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.
Указано, что часть населенных пунктов остались без газа.
Сейчас специалисты работают над ликвидацией последствий российского обстрела.
Напомним. сегодня жителей Сумской области предупреждали об угрозе обстрела со стороны россиян.
Кроме того, с самого утра 10 августа оккупанты обстреливают Сумскую область. В частности, под атаку попала Белопольская община.