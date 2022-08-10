ua ru
Ср, 10 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россияне обстреляли Сумскую область: некоторые населенные пункты остались без газа

Новина українською →
Сумская область, Среда 10 августа 2022 16:31
Россияне обстреляли Сумскую область: некоторые населенные пункты остались без газа Иллюстративное фото: некоторые населенные пункты остались без газа в результате обстрелов Сумской области facebook.com/infovlgas.com.ua)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты обстреляли Хотинскую общину из артиллерии. В результате атаки был поврежден газопровод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

Указано, что часть населенных пунктов остались без газа.

Сейчас специалисты работают над ликвидацией последствий российского обстрела.

Напомним. сегодня жителей Сумской области предупреждали об угрозе обстрела со стороны россиян.

Кроме того, с самого утра 10 августа оккупанты обстреливают Сумскую область. В частности, под атаку попала Белопольская община.

Читайте РБК-Украина в Google News
Сумская область
NEWS
ЕС обсудит запрет на выдачу виз россиянам. СМИ назвали сроки
ЕС обсудит запрет на выдачу виз россиянам. СМИ назвали сроки
DAILY
Генерал Дмитрий Марченко: Мы отвоюем Крым, так же как Херсон, Луганск и Донецк
Ульяна Безпалькокорреспондент РБК-Украина Генерал Дмитрий Марченко: Мы отвоюем Крым, так же как Херсон, Луганск и Донецк