Россияне обстреляли Сумскую область: некоторые населенные пункты остались без газа

Российские оккупанты обстреляли Хотинскую общину из артиллерии. В результате атаки был поврежден газопровод.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram .

Сейчас специалисты работают над ликвидацией последствий российского обстрела.

Указано, что часть населенных пунктов остались без газа.

Напомним. сегодня жителей Сумской области предупреждали об угрозе обстрела со стороны россиян.

Кроме того, с самого утра 10 августа оккупанты обстреливают Сумскую область. В частности, под атаку попала Белопольская община.