Жителей Сумской области предупреждают об угрозе обстрела

Существует угроза артиллерийского обстрела Хотинской и Сумской общины со стороны российских оккупантов. Украинцев просят пройти в укрытие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

Он отметил, что россияне могут атаковать Хотинскую общину, а также села Верхнее и Нижнее Песчаное, Стецковка Сумской общины. Поэтому жителей населенных пунктов просят находиться в укрытиях.