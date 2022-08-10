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Жителей Сумской области предупреждают об угрозе обстрела

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Сумская область, Среда 10 августа 2022 15:34
Жителей Сумской области предупреждают об угрозе обстрела Фото: жителей Сумской области предупреждают об угрозе обстрела (Getty Images)
Автор: Елизавета Драбкина

Существует угроза артиллерийского обстрела Хотинской и Сумской общины со стороны российских оккупантов. Украинцев просят пройти в укрытие.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Сумской ОВА Дмитрия Живицкого в Telegram.

Он отметил, что россияне могут атаковать Хотинскую общину, а также села Верхнее и Нижнее Песчаное, Стецковка Сумской общины. Поэтому жителей населенных пунктов просят находиться в укрытиях.

Напомним, российские оккупанты с самого утра 10 августа обстреливают Сумскую область. В частности, атаке подверглась Белопольская община.

Кроме этого, 9 августа россияне обстреляли семь общин Сумской области, в результате чего два человека получили ранения.

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Сумская область
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