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Росіяни обстріляли Сумську область: деякі населені пункти залишилися без газу

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Сумська область, Середа 10 серпня 2022 16:31
Росіяни обстріляли Сумську область: деякі населені пункти залишилися без газу Ілюстративне фото: деякі населені пункти залишилися без газу внаслідок обстрілів Сумської області (facebook.com/infovlgas.com.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти обстріляли Хотінську громаду з артилерії. Внаслідок атаки був пошкоджений газопровід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram.

Зазначено, що частина населених пунктів залишилися без газу.

Наразі спеціалісти працюють над ліквідацією наслідків російського обстрілу.

Нагадаємо. сьогодні мешканців Сумської області попереджали про загрозу обстрілу з боку росіян.

Окрім того, з самого ранку 10 серпня окупанти обстрілюють Сумську область. Зокрема, під атаку потрапила Білопільська громада.

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