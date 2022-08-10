Росіяни обстріляли Сумську область: деякі населені пункти залишилися без газу

Російські окупанти обстріляли Хотінську громаду з артилерії. Внаслідок атаки був пошкоджений газопровід.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення голови Сумської ОВА Дмитра Живицького в Telegram .

Зазначено, що частина населених пунктів залишилися без газу.

Нагадаємо. сьогодні мешканців Сумської області попереджали про загрозу обстрілу з боку росіян.

Окрім того, з самого ранку 10 серпня окупанти обстрілюють Сумську область. Зокрема, під атаку потрапила Білопільська громада.