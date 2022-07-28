Ракетный удар по Киевской области: что известно

Оккупанты утром 28 июля нанесли ракетный удар по одной из громад Вышгородского района Киевской области.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Киевской ОВА Алексея Кулебы.

Обстрелу подвергся объект инфраструктуры. Информация о жертвах уточняется. На месте уже работают все экстренные службы.