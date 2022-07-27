Россияне накрыли огнем два района Днепропетровской области

Российские войска накрыли огнем два района Днепропетровской области - Никопольский и Криворожский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

По Никопольскому району враг дважды ударил из "Градов". Выпустил до 40 снарядов. В Марганце ранена 54-летняя женщина. Она находится в больнице.

В городе повреждены 8 пятиэтажек, больница, детский сад и транспорт промышленного предприятия.

По Зеленодольской громаде враг стрелял из ствольной артиллерии. В Великой Костромке повреждена линия электропередач. Село частично осталось без света. Работают электрики.

Напомним, что ранее оккупанты активно обстреливали Никополь. Местные власти после многочисленных обстрелов объявила охоту на возможных предателей.

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