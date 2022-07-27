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Россияне накрыли огнем два района Днепропетровской области

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Днепропетровская область, Среда 27 июля 2022 08:01
Россияне накрыли огнем два района Днепропетровской области Фото: Россияне накрыли огнем два района Днепропетровской области (t.me/dnipropetrovskaODA)
Автор: Артур Родивилов

Российские войска накрыли огнем два района Днепропетровской области - Никопольский и Криворожский.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

По Никопольскому району враг дважды ударил из "Градов". Выпустил до 40 снарядов. В Марганце ранена 54-летняя женщина. Она находится в больнице.

Россияне накрыли огнем два района Днепропетровской области

В городе повреждены 8 пятиэтажек, больница, детский сад и транспорт промышленного предприятия.

Россияне накрыли огнем два района Днепропетровской области

По Зеленодольской громаде враг стрелял из ствольной артиллерии. В Великой Костромке повреждена линия электропередач. Село частично осталось без света. Работают электрики.

Россияне накрыли огнем два района Днепропетровской области

Напомним, что ранее оккупанты активно обстреливали Никополь. Местные власти после многочисленных обстрелов объявила охоту на возможных предателей.

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