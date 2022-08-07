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Россияне снова обстреляли Никопольский район: три села остались без воды

Фото: россияне снова обстреляли Никопольский район: три села остались без воды facebook.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Россияне второй раз за сегодня обстреливают Никопольский район Днепропетровской области. Под вражеский огонь попала Красногригорьевская община.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Оккупанты обстреливали общину из "Градов" - выпустили 20 снарядов.

"Обстрелом повреждена насосная станция. Без воды остались жители тех сел общины - это почти 7 000 человек", - написал Резниченко.

Также он сообщил, что в результате атаки было повреждено несколько дачных домов и произошло несколько возгораний. Спасатели их уже потушили.

По предварительной информации, пострадавших нет.

Напомним, ночью 7 августа оккупанты обстреляли Никопольский район - выпустили около 60 снарядов.

6 августа россияне также обстреливали Никополь во время воздушной тревоги.

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Днепропетровская область