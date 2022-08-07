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Росіяни знову обстріляли Нікопольський район: три села залишились без води

Фото: росіяни знову обстріляли Нікопольський район: три села залишились без води (facebook.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росіяни вдруге за сьогодні обстрілюють Нікопольський район Дніпропетровської області. Під ворожий вогонь потрапила Червоногригорівська громада.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.

Окупанти обстрілювали громаду з "Градів" - випустили 20 снарядів.

"Обстрілом пошкоджена насосна станція. Без води залишилися мешканці тьох сіл громади - це майже 7 000 людей", - написав Резніченко.

Також він повідомив, що внаслідок атаки було пошкоджено кілька дачних будинків і сталося декілька загорянь. Рятувальники їх вже приборкали.

За попередньою інформацією, постраждалих немає.

Нагадаємо, вночі 7 серпня окупанти обстріляли Нікопольський район - випустили близько 60 снарядів.

6 серпня росіяни також обстрілювали Нікополь під час повітряної тривоги.

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Дніпропетровська область