Росіяни знову обстріляли Нікопольський район: три села залишились без води

Росіяни вдруге за сьогодні обстрілюють Нікопольський район Дніпропетровської області. Під ворожий вогонь потрапила Червоногригорівська громада.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.
Окупанти обстрілювали громаду з "Градів" - випустили 20 снарядів.
"Обстрілом пошкоджена насосна станція. Без води залишилися мешканці тьох сіл громади - це майже 7 000 людей", - написав Резніченко.
Також він повідомив, що внаслідок атаки було пошкоджено кілька дачних будинків і сталося декілька загорянь. Рятувальники їх вже приборкали.
За попередньою інформацією, постраждалих немає.
Нагадаємо, вночі 7 серпня окупанти обстріляли Нікопольський район - випустили близько 60 снарядів.
6 серпня росіяни також обстрілювали Нікополь під час повітряної тривоги.
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