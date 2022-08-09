Россияне обстреляли Никопольский район из РСЗО: есть пострадавшие

Российские оккупанты обстреляли Мировску. общину Никопольского район. Было выпущено 40 выстрелов из РСЗО.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского областного совета Николая Лукашука.
По предварительным данным, есть двое пострадавших - мужчина и женщина. Они получили осколочные ранения.
Также поврежден газопровод. Информация о разрушениях еще выясняется.
Напомним, сегодня жителей Никополя предупреждали об угрозе обстрела.
Кроме этого, ночью 9 августа оккуппанты выпустили по Никополю три пакета реактивных боеприпасов.
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