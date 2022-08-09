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Росіяни обстріляли Нікопольський район з РСЗВ: є постраждалі

Фото: росіяни обстріляли Нікопольський район з РСЗВ (facebook.com)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти обстріляли Мирівську громаду Нікопольського район. Було випущено 40 пострілів з РСЗВ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Дніпропетровської обласної ради Миколу Лукашука.

За попередніми даними, є двоє постраждалих - чоловік та жінка. Вони дістали осколкові поранення.

Також пошкоджено газопровід. Інформація щодо руйнувань ще з‘ясовується.

Нагадаємо, сьогодні мешканців Нікополя попереджали про загрозу обстрілу.

Окрім цього, вночі 9 серпня окуппанти випустили по Нікополю три пакети реактивних боєприпасів.

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НікопольДніпропетровська область