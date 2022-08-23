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Россияне обстреляли Никополь. Жителей предупреждают о новых возможных атаках

Фото: российские войска 23 августа обстреляли Никополь (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

Российские оккупанты обстреляли Никополь из РСЗО и ствольной артиллерии. Жителей территорий на берегу Каховского водохранилища предупреждают о возможных атаках.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал главы Никопольской районной военной администрации Евгения Евтушенко.

"Друзья, ординцы поздравили город Никополь с Днем флага обстреляв его территорию из ствольной артиллерии и РСЗО. Возможно, ими будет осуществлен обстрел других территорий расположенных на берегу Каховского водохранилища (города, села, поселка)", - написал Евтушенко.

Он призвал жителей избегать пребывания в местах массовых скоплений, на открытых площадках и рядом с объектами инфраструктуры в течение 23, 24, 25 августа.

"Прибрежные территории (города, села, поселки) люди - оставьте улицы!"- добавил впоследствии Евтушенко в своем Telegram.

Напомним, что российская армия в ночь на 23 августа также ударила по Днепропетровской области. Оккупанты артиллерией и "Ураганами" накрыли два района - Криворожский и Никопольский.

Добавим, недавно стало известно о взрывах в Днепре.

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НикопольРСЗО