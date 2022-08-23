В Днепре сообщают о взрывах

В Днепре сегодня, 23 августа слышали несколько взрывов. После этого в городе и области объявили воздушную тревогу.

Обновлено 11:31. Мэр Днепра Борис Филатов подтвердил взрывы в городе.

"Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях. Уже есть факты падения обломков ракет на частные дома. Детали позже. Ждем официальную информацию от военной администрации", - написал он.

"Было слышно несколько взрывов. Все в укрытие. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", - пишут СМИ.

Тем временем местные Telegram-каналы сообщают о клубе дыма в городе. Официальной информации о причинах взрывов пока нет.

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