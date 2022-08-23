ua ru
Вт, 23 августа News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

В Днепре сообщают о взрывах

Новина українською →
Днепр, Вторник 23 августа 2022 11:17
В Днепре сообщают о взрывах Фото: в Днепре сообщают о взрывах (GettyImages)
Автор: Мария Кучерявец

В Днепре сегодня, 23 августа слышали несколько взрывов. После этого в городе и области объявили воздушную тревогу.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местное издание "Днепр Оперативный" и "Суспильне Днепр".

Обновлено 11:31. Мэр Днепра Борис Филатов подтвердил взрывы в городе.

"Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях. Уже есть факты падения обломков ракет на частные дома. Детали позже. Ждем официальную информацию от военной администрации", - написал он.

"Было слышно несколько взрывов. Все в укрытие. Не игнорируйте сигнал воздушной тревоги", - пишут СМИ.

Тем временем местные Telegram-каналы сообщают о клубе дыма в городе. Официальной информации о причинах взрывов пока нет.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Днепр Взрыв
NEWS
Угроза ударов и новые ограничения: как в Украине готовятся ко Дню Независимости
Угроза ударов и новые ограничения: как в Украине готовятся ко Дню Независимости
DAILY
Кредиторы отказали "Нафтогазу". Что ждет НАК и уйдет ли Юрий Витренко из компании
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Кредиторы отказали "Нафтогазу". Что ждет НАК и уйдет ли Юрий Витренко из компании