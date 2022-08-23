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Росіяни обстріляли Нікополь. Мешканців попереджають про нові можливі атаки

Фото: російські війська 23 серпня обстріляли Нікополь (GettyImages)
Автор: Марія Кучерявець

Російські окупанти обстріляли Нікополь з РСЗВ та ствольної артилерії. Мешканців територій на березі Каховського водосховища попереджають про можливі атаки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал голови Нікопольської районної військової адміністрації Євгена Євтушенка.

"Друзі, ординці привітали місто Нікополь з Днем прапора обстрілявши його територію зі ствольної артилерії та РСЗВ. Можливо, ними буде здійснено обстріл інших територій розташованих на березі Каховського водосховища (міста, села, селища)", - написав Євтушенко.

Він закликав мешканців уникати перебування в місцях масових скупчень, на відкритих майданчиках та поруч з об'єктами інфраструктури впродовж 23, 24, 25 серпня.

"Прибережні території (міста, села, селища) люди - залиште вулиці!" - додав згодом Євтушенко у своєму Telegram.

Нагадаємо, що російська армія в ніч на 23 серпня також вдарила по Дніпропетровській області. Окупанти артилерією і "Ураганами" накрили два райони - Криворізький і Нікопольський.

Додамо, нещодавно стало відомо про вибухи у Дніпрі.

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НікопольРСЗО