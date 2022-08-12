РФ обстреляла два района Днепропетровской области: есть пострадавшие, в том числе ребенок

Оккупанты снова накрыли огнем два района Днепропетровской области. Пострадали три человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram .

По Никопольскому району оккупанты ударили из "Градов" и ствольной артиллерии.

В Марганец "прилетели" около 40 реактивных снарядов. Пострадали три человека, двое из них в больнице. Среди госпитализированных 12-летний мальчик, сообщил Резниченко.

В городе повреждены 4 многоэтажных дома и несколько частных. Обстрел задел местный завод, типографию, магазин и кафе.

По Никополю россияне 10 раз попали из ствольной артиллерии. Повреждены 4 частных дома и автомобиля. Предварительно люди не пострадали.

В Криворожском районе враг обстрелял из "Ураганов" Зеленодольскую громаду. Есть разрушение жилья. Без погибших и пострадавших.

Напомним, вчера российские войска массированно обстреляли Днепропетровскую область. Под атаки попал, в частности, Никопольский район, где было 120 "прилетов", и еще ряд районов.

Ранее оккупанты открыли огонь из "Градов" по Никопольскому району Днепропетровской области. В результате атаки врага погибли 11 человек, еще 13 - пострадали.

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