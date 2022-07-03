Россияне обстреляли Доброполье: двое погибших, среди раненых есть дети

Российские оккупанты обстреляли Доброполье в Донецкой области. Два человека погибли и три получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко .

Среди раненых есть двое детей четырех и семи лет.

В результате удара один дом был уничтожен, еще шесть получили повреждения.

Напомним, в пятницу оккупанты обстреляли Бахмут. Ранения получили пять человек, среди них 11-летняя девочка.

В субботу, 2 июля, россияне ударили "Смерчем" по Краматорску. По предварительной информации в результате российской атаки никто из местных жителей не пострадал.

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