ru ua
Вс, 03 июля News Daily Lite Styler Travel
Война России с Украиной Зеленский заявления Донбасс новости Мариуполь новости Харьков новости Киев новости Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Коронавирус Олимпиада 2022 Местные выборы Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Hi-tech Энергетика Транспорт Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Дети Мнения
Lite Новости шоу-бизнеса Мода Красота Стиль жизни Афиша Еда Колонки Auto Мировой автопром Авторынок Украины Электромобили Тест-драйвы Законодательство Технологии и инновации Ретро Курьезы Лайфхаки
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы Статьи
Realty Новостройки Вторичный рынок Аренда Загородная недвижимость Коммерческая недвижимость Город Регионы Точка зрения Дизайн Зарубежная недвижимость

Россияне обстреляли Доброполье: двое погибших, среди раненых есть дети

Новина українською →
Доброполье, Воскресенье 03 июля 2022 01:23
Россияне обстреляли Доброполье: двое погибших, среди раненых есть дети Фото: оккупанты обстреляли Доброполье (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Артур Родивилов

Российские оккупанты обстреляли Доброполье в Донецкой области. Два человека погибли и три получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Среди раненых есть двое детей четырех и семи лет.

В результате удара один дом был уничтожен, еще шесть получили повреждения.

Напомним, в пятницу оккупанты обстреляли Бахмут. Ранения получили пять человек, среди них 11-летняя девочка.

В субботу, 2 июля, россияне ударили "Смерчем" по Краматорску. По предварительной информации в результате российской атаки никто из местных жителей не пострадал.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Донецкая область
NEWS
Арестович о Лисичанске: россиян в центре нет, все решится в течение суток-двух
Арестович о Лисичанске: россиян в центре нет, все решится в течение суток-двух
DAILY
Андерс Фог Расмуссен: Самый большой риск в том, что цель Путина – затягивание конфликта
Милан Леличполитический обозреватель РБК-Украина Андерс Фог Расмуссен: Самый большой риск в том, что цель Путина – затягивание конфликта