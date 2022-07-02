Россияне обстреляли Бахмут: по меньшей мере пятеро раненых, среди них - ребенок
В результате обстрелов Бахмута по меньшей мере пятеро раненых, среди которых - ребенок.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.
Кириленко сообщил, что утром россияне обстреляли город Бахмут из пушек, днем – нанесли авиаудар.
В результате обстрелов – 5 раненых, среди которых и 11-летний ребенок.
Напомним, оккупанты продолжают попытки штурма Луганской области. В результате массированных обстрелов в больницы страны продолжают доставлять мирных жителей Лисичанска. Сам же город сейчас напоминает Северодонецк, где в начале штурма города тоже горели дом за домом.
Российские войска в течение 29 июня обстреляли населенные пункты в Донецкой области. В результате обстрелов погибли по меньшей мере два человека, еще двое получили ранения.