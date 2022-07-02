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Россияне обстреляли Бахмут: по меньшей мере пятеро раненых, среди них - ребенок

Новина українською →
Бахмут, Суббота 02 июля 2022 02:34
Россияне обстреляли Бахмут: по меньшей мере пятеро раненых, среди них - ребенок Фото: оккупанты обстреляли Бахмут (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Автор: Артур Родивилов

В результате обстрелов Бахмута по меньшей мере пятеро раненых, среди которых - ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Донецкой ОВА Павла Кириленко.

Кириленко сообщил, что утром россияне обстреляли город Бахмут из пушек, днем – нанесли авиаудар.

В результате обстрелов – 5 раненых, среди которых и 11-летний ребенок.

Напомним, оккупанты продолжают попытки штурма Луганской области. В результате массированных обстрелов в больницы страны продолжают доставлять мирных жителей Лисичанска. Сам же город сейчас напоминает Северодонецк, где в начале штурма города тоже горели дом за домом.

Российские войска в течение 29 июня обстреляли населенные пункты в Донецкой области. В результате обстрелов погибли по меньшей мере два человека, еще двое получили ранения.

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Донецкая область Бахмут
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