Росіяни обстріляли Добропілля: двоє загиблих, серед поранених є діти
Фото: окупанти обстріляли Добропілля (facebook.com/pavlokyrylenko.donoda)
Російські окупанти обстріляли Добропілля в Донецькій області. Дві людини загинули і три отримали поранення.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Донецької ОВА Павла Кириленка.
Серед поранених є двоє дітей чотирьох і семи років.
Унаслідок удару один будинок знищено, ще шість отримали пошкодження.
Нагадаємо, в п'ятницю окупанти обстріляли Бахмут. Поранення отримали п'ятеро людей, серед них 11-річна дівчинка.
У суботу, 2 липня, росіяни вдарили "Смерчем" по Краматорську. За попередньою інформацією в результаті російської атаки ніхто з місцевих жителів не постраждав.
Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.