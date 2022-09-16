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Россияне обстреляли Днепропетровскую область: есть погибшие и раненый

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Днепропетровская область, Пятница 16 сентября 2022 17:59
Россияне обстреляли Днепропетровскую область: есть погибшие и раненый Иллюстративное фото: в результате обстрела Днепропетровской области два человека погибли (facebook com MNSDNE)
Автор: Елизавета Драбкина

Российские оккупанты обстреляли центр Большой Костромки Днепропетровской области. В результате атаки погибли два человека.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Захватчики обстреляли Зеленодольскую общину из тяжелой артиллерии.

"Россияне убили в Большой Костромке двух мужчин - 48 и 52 лет. Еще один человек ранен. Он в больнице. Его состояние медики оценивают как средней тяжести", - написал Резниченко.

По его словам, в селе есть разрушения, их масштабы выясняются.

Напомним, сегодня украинские военные сбили три крылатые российские ракеты "Искандер-К" над Днепропетровской областью и уничтожили вражеский беспилотник.

Кроме того, ночью россияне снова обстреляли Днепропетровскую область. Один человек получил ранения.

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Днепропетровская область
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