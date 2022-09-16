Россияне обстреляли Днепропетровскую область: есть погибшие и раненый

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.

Захватчики обстреляли Зеленодольскую общину из тяжелой артиллерии.

"Россияне убили в Большой Костромке двух мужчин - 48 и 52 лет. Еще один человек ранен. Он в больнице. Его состояние медики оценивают как средней тяжести", - написал Резниченко.

По его словам, в селе есть разрушения, их масштабы выясняются.