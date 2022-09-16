Россияне обстреляли Днепропетровскую область: есть погибшие и раненый
Российские оккупанты обстреляли центр Большой Костромки Днепропетровской области. В результате атаки погибли два человека.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко.
Захватчики обстреляли Зеленодольскую общину из тяжелой артиллерии.
"Россияне убили в Большой Костромке двух мужчин - 48 и 52 лет. Еще один человек ранен. Он в больнице. Его состояние медики оценивают как средней тяжести", - написал Резниченко.
По его словам, в селе есть разрушения, их масштабы выясняются.
Напомним, сегодня украинские военные сбили три крылатые российские ракеты "Искандер-К" над Днепропетровской областью и уничтожили вражеский беспилотник.
Кроме того, ночью россияне снова обстреляли Днепропетровскую область. Один человек получил ранения.
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