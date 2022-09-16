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Росіяни обстріляли Дніпропетровську область: є загиблі та поранений

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Дніпропетровська область, П'ятниця 16 вересня 2022 17:59
Росіяни обстріляли Дніпропетровську область: є загиблі та поранений Ілюстративне фото: внаслідок обстрілу Дніпропетровської області двоє людей загинули (facebook com MNSDNE)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Російські окупанти обстріляли центр Великої Костромки Дніпропетровської області. Внаслідок атаки загинули дві людини.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram голови Дніпропетровської ОВА Валентина Резніченко.

Загарбники обстріляли Зеленодольську громаду з важкої артилерії.

"Росіяни убили у Великій Костромці двох чоловіків - 48 та 52 років. Ще один чоловік поранений. Він у лікарні. Його стан медики оцінюють як середньої тяжкості", - написав Резніченко.

За його словами, у селі є руйнування, їхні масштаби з’ясовуються.

Нагадаємо, сьогодні українські військові збили три крилаті російські ракети "Іскандер-К" над Дніпропетровською областю і знищили ворожий безпілотник.

Окрім того, вночі росіяни знову обстріляли Дніпропетровську область. Одна людина отримала поранення.

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Дніпропетровська область
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