Россияне обстреляли Днепропетровскую область из "Градов"

Он отметил, что в результате удара по Марганецкой общине пострадавших нет. Информация о разрушениях выясняется.

Кроме того, россияне обстреляли приграничные территории Зеленодольской и Широковской общин Криворожского района.

Также жители слышали взрыв в Покровской общине Синельниковского района, но, по словам Лукашука, он произошел на территории Запорожской области.

В других районах Днепропетровской области было тихо, сейчас ситуация везде контролируемая.