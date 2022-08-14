Россияне обстреляли Днепропетровскую область из "Градов"

Вечером 14 августа российские войска обстреляли Марганецкую общину в Никопольском районе из "Градов". Всего было 20 выстрелов.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского областного совета Николай Лукашука.
Он отметил, что в результате удара по Марганецкой общине пострадавших нет. Информация о разрушениях выясняется.
Кроме того, россияне обстреляли приграничные территории Зеленодольской и Широковской общин Криворожского района.
Также жители слышали взрыв в Покровской общине Синельниковского района, но, по словам Лукашука, он произошел на территории Запорожской области.
В других районах Днепропетровской области было тихо, сейчас ситуация везде контролируемая.
Напомним, ночью россияне обстреляли Никопольский и Криворожский районы. В результате атаки пострадал один гражданский.
Из-за обстрела оккупантов 13 августа были повреждены электросети в двух общинах Днепропетровской области.