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Россияне обстреляли Днепропетровскую область из "Градов"

Фото: россияне обстреляли Днепропетровскую область из "Градов" (facebook.com)
Автор: Елизавета Драбкина

Вечером 14 августа российские войска обстреляли Марганецкую общину в Никопольском районе из "Градов". Всего было 20 выстрелов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на главу Днепропетровского областного совета Николай Лукашука.

Он отметил, что в результате удара по Марганецкой общине пострадавших нет. Информация о разрушениях выясняется.

Кроме того, россияне обстреляли приграничные территории Зеленодольской и Широковской общин Криворожского района.

Также жители слышали взрыв в Покровской общине Синельниковского района, но, по словам Лукашука, он произошел на территории Запорожской области.

В других районах Днепропетровской области было тихо, сейчас ситуация везде контролируемая.

Напомним, ночью россияне обстреляли Никопольский и Криворожский районы. В результате атаки пострадал один гражданский.

Из-за обстрела оккупантов 13 августа были повреждены электросети в двух общинах Днепропетровской области.

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Днепропетровская область