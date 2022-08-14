Росіяни обстріляли Дніпропетровську область з "Градів"

Він зазначив, що внаслідок удару по Марганецькій громаді постраждалих немає. Інформація щодо руйнувань з‘ясовується.

Окрім того, росіяни обстріляли прикордонні території Зеленодольської та Широківської громад Криворізького району.

Також жителі чули вибух у Покровській громаді Синельниківського району, але, за словами Лукашука, він стався на території Запорізької області.

В інших районах Дніпропетровської області було тихо, наразі ситуація всюди контрольована.