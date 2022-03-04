Россияне обстреливают Запорожскую АЭС: Кулеба предупредил об угрозе катастрофы

Российские войска продолжают обстреливать Запорожскую АЭС. Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба предупредил мир об угрозе катастрофы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на его Twitter.

"Российская армия обстреливает со всех сторон Запорожскую АЭС, крупнейшую атомную электростанцию ​​в Европе. Огонь уже вспыхнул. Если она взорвется, то будет в 10 раз больше, чем Чернобыль! Россияне должны немедленно прекратить огонь, допустить пожарных, установить зону безопасности", - написал Кулеба.

Напомним, на Запорожской атомной электростанции вспыхнул пожар. АЭС была обстреляна российскими войсками, которые пытаются ее захватить, но военные ВСУ держат оборону и продолжаются ожесточенные бои. Пожарные не могут приступить к тушению пожара.

3 марта оккупационные войска Рф обстреляли блокпост в Энергодаре и направили в город колонну бронетехники из 100 единиц.

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