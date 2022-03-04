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Росіяни обстрілюють Запорізьку АЕС: Кулеба попередив про загрозу катастрофи

Автор: Артур Родивилов

Російські війська продовжують обстрілювати Запорізьку АЕС. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба попередив світ про загрозу катастрофи.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Twitter.

Він закликав негайно вивести російські війська.

"Російська армія обстрілює з усіх боків Запорізьку АЕС, найбільшу атомну електростанцію в Європі. Вогонь вже спалахнув. Якщо вона вибухне, то буде в 10 разів більше, ніж Чорнобиль! Росіяни мають негайно припинити вогонь, допустити пожежників, встановити зону безпеки", - написав Кулеба.

Нагадаємо, на Запорізькій атомній електростанції спалахнула пожежа. АЕС була обстріляна російськими військами, які намагаються її захопити, але військові ЗСУ тримають оборону і тривають запеклі бої. Пожежники не можуть приступити до гасіння пожежі.

3 березня окупаційні війська Рф обстріляли блокпост в Енергодарі і направили в місто колону бронетехніки з 100 одиниць.

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Запорожская АЭС