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В Энергодаре оккупанты обстреляли блокпост. В город заехало более 100 единиц бронетехники

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Энергодар, Четверг 03 марта 2022 17:18
В Энергодаре оккупанты обстреляли блокпост. В город заехало более 100 единиц бронетехники Фото: в Энергодар заходит вражеская техника (facebook.com/rostinfocom)
Автор: Наталья Юрченко

Российские оккупационные войска не оставляют попыток зайти в город Энергодар, где расположена Запорожская АЭС. Так, 3 марта враги обстреляли блокпост и направили колонну бронетехники.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра города Дмитрия Орлова.

"Враг на большой колонне военной техники обстрелял блокпост и применяет оружие против мирного населения! Оставайтесь дома", - написал Орлов.

Позже он уточнил, что в Энергодар заехало около 100 единиц вражеской бронетехники. Мэр призвал жителей не подходить к окнам.

Напомним, что вчера оккупанты тоже пытались зайти в Энергодар. Однако местные жители отстояли город.

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