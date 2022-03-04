У Энергодара идет ожесточенный бой. ВСУ обороняют Запорожскую АЭС

На подступах к Запорожской атомной электростанции уже больше часа продолжаются ожесточенные бои - украинские военные дают отпор российским оккупантам, которые пробуют продвинуться к АЭС с целью захвата.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление мэра Энергодара Дмитрия Орлова.

"Уже больше часа на подступах к Запорожской АЭС продолжаются ожесточенные бои. Наши ВСУ держат оборону", - написал он ночью, 4 марта, в Telegram-канале.

Есть информация о пострадавших в ходе сражения, однако точное их количество и состояние из-за продолжающихся боевых действия пока назвать нельзя.

Перед этим мэр Энергодара сообщал, что в направлении атомной электростанции двигалась колонна вражеской техники, а в самом городе слышны громкие выстрелы.

Также он опубликовал видео боев.

Видео: бои на подступах к Запорожской АЭС ночью 4 марта