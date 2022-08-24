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Россияне обстреливают из артилерии Дергачи и Малую Даниловку под Харьковом

Фото: Россияне обстреливают из артилерии Дергачи под Харьковом (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

В среду, 24 августа, российские военные начали обстреливать город Дергачи в Харьковской области. Оккупанты наносят удары из артиллерии.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение Дергачевского городского совета в Telegram.

"Российские оккупанты обстреливают Дергачи из артиллерии! Пожалуйста, оставайтесь в укрытиях", - говорится в сообщении.

Обновлено. Под обстрелом оккупантов также оказалась Малая Даниловка. Россияне обстреливают ее кассетными снарядами.

"Есть раненые жители в своих дворах, повреждены жилые дома, инфраструктура", - заявил поселковый глава.

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что в результате обстрела пгт Малая Даниловка повреждены частные дома и инфраструктура.

"К сожалению, 2 гражданских получили ранения. Сейчас им оказывают помощь медики. Информация уточняется", - написал он в Telegram.

Напомним, российские военные ночью накрыли огнем три района Днепропетровской области. В результате обстрелов есть пострадавшие.

Также после полуночи россияне нанесли удар по Запорожью и Харькову. Ракеты оккупантов попали в объекты инфраструктуры в Шевченковском и Коммунарском районах города. Второй удар по Запорожью враг нанес около четырех утра.

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ХарьковВойна России против Украины