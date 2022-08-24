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Росіяни обстрілюють з артилерії Дергачі та Малу Данилівку під Харковом

Фото: Росіяни обстрілюють з артилерії Дергачі під Харковом (Getty Images)
Автор: Валерія Поліщук

У середу, 24 серпня, російські військові почали обстрілювати місто Дергачі в Харківській області. Окупанти завдають ударів з артилерії.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на повідомлення Дергачівської міської ради в Telegram.

"Російські окупанти обстрілюють Дергачі з артилерії! Будь ласка, залишайтеся в укриттях", - йдеться в повідомленні.

Оновлено. Під обстрілом окупантів також опинилася Мала Данилівка. Росіяни обстрілюють її касетними снарядами.

"Є поранені мешканці у своїх дворах, пошкоджені житлові будинки, інфраструктура", - заявив голова селища.

Голова Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що внаслідок обстрілу смт Мала Данилівка пошкоджено приватні будинки та інфраструктуру.

"На жаль, 2 цивільні дістали поранення. Зараз їм надають допомогу медики. Інформація уточнюється", - написав він у Telegram.

Нагадаємо, російські військові вночі накрили вогнем три райони Дніпропетровської області. Внаслідок обстрілів є постраждалі.

Також після опівночі росіяни завдали удару по Запоріжжю і Харкову. Ракети окупантів потрапили в об'єкти інфраструктури в Шевченківському та Комунарському районах міста. Другий удар по Запоріжжю ворог завдав близько четвертої ранку.

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ХарківВійна Росії проти України