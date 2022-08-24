"Сплошная воздушная тревога". Оккупанты ночью обстреляли Днепропетровскую область
Российские военные ночью накрыли огнем три района Днепропетровской области. В результате обстрелов есть пострадавшие.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сообщение главы Днепропетровской ОВА Валентина Резниченко в Telegram.
"Ночь была сплошной воздушной тревогой. По нас били ракетами, "Градами" и "Ураганами". Российская армия накрыла огнем три района – Днепровский, Никопольский и Криворожский", - сообщил он.
Так, в Днепровский район ночью прилетели две вражеские ракеты Х-22. В результате взрыва произошел пожар.
"Пожарные пламя обуздали. Информация о погибших и пострадавших выясняется", - заявил Резниченко.
В то же время россияне четыре раза обстреляли Никопольский район из тяжелой артиллерии и "Градов".
В Марганце в результате обстрела пострадала семья. Муж и жена получили медицинскую помощь и лечатся дома. В городе два дома разрушены, более 10 повреждены.
Войска РФ нанесли удары по Никополю 20 снарядами, в результате разрушены жилые дома. Люди не пострадали.
В Красногригорьевской общине один дом уничтожен, несколько изуродованы. Люди не повреждены.
В Криворожском районе оккупанты из "Ураганов" обстреляли Карповскую и Широковскую общины. В селе Кошевое перебита линия электропередач.
Фото: последствия обстрела Днепропетровской области (t.me/dnipropetrovskaODA)
Напомним, после полуночи россияне нанесли первый удар по Запорожью и Харькову. Ракеты оккупантов попали в объекты инфраструктуры в Шевченковском и Коммунарском районах города. Второй удар по Запорожью враг нанес около четырех утра.