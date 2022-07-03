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Россияне мучили водолаза Запорожской АЭС: он умер от значительных травм

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Запорожская область, Воскресенье 03 июля 2022 21:07
Россияне мучили водолаза Запорожской АЭС: он умер от значительных травм Фото: россияне пытали водолаза Запорожской АЭС: он умер от значительных травм (facebook com rostinfocom)
Автор: Елизавета Драбкина

Россияне мучили водолаза гидроцеха Запорожской АЭС Андрея Гончарука. Он впал в кому и умер от значительных травм, так и не придя в сознание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Энергодара Дмитрия Орлова.

Отмечается, что несколько дней назад оккупанты жестоко погиби водолаза. От него требовали нырять в брызгальный бассейн атомной электростанции. От отказался, за что захватчики мучили мужчину.

"С многочисленными телесными повреждениями в состоянии комы он был доставлен в больницу г. Энергодар. Но травмы оказались несовместимыми с жизнью и сегодня он умер, так и не придя в сознание", - написал Орлов.

Напомним, россияне заставляют сотрудников ЗАЭС нарушать технологию работы реактора.

Ранее сообщалось, что оккупанты собираются обвинить украинских атомщиков в хранении оружия на станции.

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