Россияне мучили водолаза Запорожской АЭС: он умер от значительных травм

Россияне мучили водолаза гидроцеха Запорожской АЭС Андрея Гончарука. Он впал в кому и умер от значительных травм, так и не придя в сознание.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на мэра Энергодара Дмитрия Орлова .

Отмечается, что несколько дней назад оккупанты жестоко погиби водолаза. От него требовали нырять в брызгальный бассейн атомной электростанции. От отказался, за что захватчики мучили мужчину.

"С многочисленными телесными повреждениями в состоянии комы он был доставлен в больницу г. Энергодар. Но травмы оказались несовместимыми с жизнью и сегодня он умер, так и не придя в сознание", - написал Орлов.