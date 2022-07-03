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Росіяни катували водолаза Запорізькоі АЕС: він помер від значних травм

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Запорізька область, Неділя 03 липня 2022 21:07
Росіяни катували водолаза Запорізькоі АЕС: він помер від значних травм Фото: росіяни катували водолаза Запорізькоі АЕС: він помер від значних травм (facebook com rostinfocom)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Росіяни катували водолаза гідроцеху Запорізькоі АЕС Андрія Гончарука. Він впав у кому і помер від значних травм, так і не прийшовши до тями.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на мера Енергодара Дмитра Орлова.

Зазанчається, що декілька днів тому окупанти жорстко погиби водолаза. Від нього вимагали пірнати в бризгальний басейн атомної електростанції. Від відмовився, за що загарбники катували чоловіка.

"З численними тілесними ушкодженнями в стані коми його було доставлено до лікарні м. Енергодар. Але травми виявилися несумісними з життям і сьогодні він помер, так і не прийшовши до свідомості", - написав Орлов.

Нагадаємо, росіяни змушують співробітників ЗАЕС порушувати технологію роботи реактора.

Раніше повідомлялося, що окупанти збираються звинуватити українських атомників у зберіганні зброї на станції.

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